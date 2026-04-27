Mbappé é um dos principais jogadores do Real MadridJaime Reina / AFP

Rio — O Real Madrid anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda, sem informar quanto tempo a recuperação deve demorar. O craque havia se machucado e acabou substituído no empate contra o Real Bétis, na última sexta-feira (24).

O jogador virou dúvida para as partidas contra o Espanyol, neste domingo (3), e o clássico com o Barcelona, primeiro colocado da liga, no próximo dia 10 de maio.

LEIA MAIS: Endrick deixa futuro indefinido sobre volta ao Real Madrid: 'Não sei'
O desfalque de peso acontece em um momento decisivo do Campeonato Espanhol. O Real Madrid está tentando tirar a diferença de 11 pontos do líder, faltando cinco rodadas para o fim do torneio.

A princípio, a lesão não deve impactar na participação do jogador na Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, segundo o jornal espanhol "Marca".