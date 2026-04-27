Rio — O Real Madrid anunciou, na manhã desta segunda-feira (27), que o atacante Kylian Mbappé sofreu uma lesão na coxa esquerda, sem informar quanto tempo a recuperação deve demorar. O craque havia se machucado e acabou substituído no empate contra o Real Bétis, na última sexta-feira (24).
O jogador virou dúvida para as partidas contra o Espanyol, neste domingo (3), e o clássico com o Barcelona, primeiro colocado da liga, no próximo dia 10 de maio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.