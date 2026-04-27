Borrachinha estreou nos meio-pesados com grande vitória por nocaute(Foto: Reprodução/Instagram)
Durante participação no podcast “The Joe Rogan Experience”, Joe Rogan analisou o impacto da subida de categoria na performance de Paulo Borrachinha. Na visão do comentarista, a transição dos médios (até 84kg) para os meio-pesados (até 93kg) foi determinante para que o brasileiro recuperasse características físicas e técnicas que marcaram seu auge no UFC.
“Ele foi fenomenal (na última luta). Se eu estivesse no corner dele, eu diria: ‘Cara, nunca mais volte para os pesos-médios, você é um meio-pesado campeão’. E esse cara, enquanto o Carlos Ulberg estará de fora por um ano, porque tem que reconstruir o LCA… O Paulo Costa pode ser o campeão interino dos meio-pesados. Sem dúvidas. Realmente acho que ele pode conseguir isso. Nos meio-pesados, ele é assustador. Parece o Paulo Costa de antigamente”, exaltou Joe Rogan.
A análise leva em consideração também o cenário atual da divisão. Com o campeão Carlos Ulberg possivelmente afastado por um longo período devido a uma lesão no joelho, abre-se espaço para a criação de um cinturão interino - contexto que favoreceria a ascensão rápida de atletas em boa fase, como o brasileiro.
Do ponto de vista estratégico, a mudança de categoria tem ampliado significativamente o leque de opções para Paulo Borrachinha. Livre de cortes de peso severos, o striker apresenta maior resistência, potência e volume ofensivo, fatores determinantes para seu estilo agressivo de pressão constante.
Além do crescimento técnico, o brasileiro também se beneficia do momento em termos de visibilidade. Embalado por vitórias expressivas e mantendo sua postura provocativa fora do cage, o mineiro se posiciona como um ativo relevante dentro da organização - inclusive cogitando desafios fora da zona de conforto, como uma possível incursão pontual nos pesos-pesados.
Com o cenário indefinido no topo da divisão e respaldo de nomes influentes como Joe Rogan, Borrachinha surge como uma ameaça real na corrida pelo cinturão dos meio-pesados, consolidando uma nova fase em sua trajetória no MMA profissional.
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