Borrachinha estreou nos meio-pesados com grande vitória por nocaute - (Foto: Reprodução/Instagram)

Borrachinha estreou nos meio-pesados com grande vitória por nocaute(Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 27/04/2026 09:00

A atuação dominante de Paulo Borrachinha no UFC 327 segue repercutindo entre figuras influentes do MMA. Após nocautear o até então invicto Azamat Murzakanov, o brasileiro ganhou reconhecimento não apenas do público e da organização, mas também de Joe Rogan, comentarista oficial do Ultimate, que projetou um futuro promissor para o mineiro na divisão dos meio-pesados.



Durante participação no podcast “The Joe Rogan Experience”, Joe Rogan analisou o impacto da subida de categoria na performance de Paulo Borrachinha. Na visão do comentarista, a transição dos médios (até 84kg) para os meio-pesados (até 93kg) foi determinante para que o brasileiro recuperasse características físicas e técnicas que marcaram seu auge no UFC.



“Ele foi fenomenal (na última luta). Se eu estivesse no corner dele, eu diria: ‘Cara, nunca mais volte para os pesos-médios, você é um meio-pesado campeão’. E esse cara, enquanto o Carlos Ulberg estará de fora por um ano, porque tem que reconstruir o LCA… O Paulo Costa pode ser o campeão interino dos meio-pesados. Sem dúvidas. Realmente acho que ele pode conseguir isso. Nos meio-pesados, ele é assustador. Parece o Paulo Costa de antigamente”, exaltou Joe Rogan.



A análise leva em consideração também o cenário atual da divisão. Com o campeão Carlos Ulberg possivelmente afastado por um longo período devido a uma lesão no joelho, abre-se espaço para a criação de um cinturão interino - contexto que favoreceria a ascensão rápida de atletas em boa fase, como o brasileiro.