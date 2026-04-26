Duelo entre Ngannou e Jon Jones segue no imaginário dos atletas e dos fãs - (Foto: Reprodução)

Duelo entre Ngannou e Jon Jones segue no imaginário dos atletas e dos fãs (Foto: Reprodução)

Publicado 26/04/2026 09:00

Mesmo em reta final de carreira, Francis Ngannou ainda tem um objetivo claro antes de pendurar as luvas: enfrentar Jon Jones. O ex-campeão dos pesos-pesados segue ativo e já tem compromisso marcado contra o brasileiro Philipe Lins em um evento promovido pela "Most Valuable Promotions", em parceria com a Netflix, no dia 16 de maio. Ainda assim, mantém o foco em realizar o confronto que considera o mais relevante para encerrar sua trajetória.



Em entrevista à "ESPN MMA", Ngannou foi direto ao apontar Jon Jones como prioridade máxima em seus planos, embora tenha deixado claro que não condiciona sua continuidade no esporte exclusivamente a esse duelo.



“Jon Jones é a luta que eu realmente quero fazer antes da minha aposentadoria, mas eu lutaria contra qualquer um. Eu não me importo”, afirmou Francis Ngannou.