Duelo entre Ngannou e Jon Jones segue no imaginário dos atletas e dos fãs (Foto: Reprodução)
Em entrevista à "ESPN MMA", Ngannou foi direto ao apontar Jon Jones como prioridade máxima em seus planos, embora tenha deixado claro que não condiciona sua continuidade no esporte exclusivamente a esse duelo.
“Jon Jones é a luta que eu realmente quero fazer antes da minha aposentadoria, mas eu lutaria contra qualquer um. Eu não me importo”, afirmou Francis Ngannou.
O possível confronto, no entanto, esbarra em questões contratuais e políticas envolvendo o UFC. Atualmente, Jon Jones ainda possui vínculo com a organização presidida por Dana White, o que dificulta a realização da superluta fora da companhia - cenário necessário, já que Ngannou não integra mais o plantel do Ultimate.
Nos bastidores, a relação entre Jones e Dana White atravessa um momento conturbado. O dirigente chegou a minimizar o interesse em escalar o ex-campeão para eventos recentes, como o card da Casa Branca, além de levantar dúvidas sobre sua condição física, citando problemas crônicos no quadril. A postura pública indica um distanciamento entre as partes.
Por outro lado, Jon Jones sustenta que houve negociação para seu retorno, frustrada por divergências financeiras. Em resposta às críticas, o veterano chegou a cogitar a possibilidade de buscar liberação contratual para atuar fora do UFC e provar que ainda consegue competir em alto nível - movimento que, caso se concretize, abriria caminho direto para o aguardado duelo contra Ngannou.
Diante desse cenário, a superluta entre dois dos maiores pesos-pesados da história do MMA permanece como uma possibilidade dependente muito mais de fatores fora do octógono do que esportivos. Ainda assim, o interesse declarado de Francis Ngannou mantém o confronto vivo como um dos mais aguardados potenciais combates da atualidade.
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