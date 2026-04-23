Fight Pavilion promete disputas acirradas e fortes emoções - (Foto: Divulgação)

Fight Pavilion promete disputas acirradas e fortes emoções (Foto: Divulgação)

Publicado 23/04/2026 09:00 | Atualizado 23/04/2026 20:44

Maior evento multiesportivo da América Latina, o Arnold Sports Festival South America 2026 começa nesta sexta-feira e segue até domingo (26), no Expo Center Norte, em São Paulo, reunindo milhares de atletas, marcas e fãs do universo esportivo. Entre as principais atrações, o tradicional Fight Pavilion se consolida mais uma vez como o ponto de encontro das artes marciais dentro do festival.



Com um espaço totalmente dedicado às lutas, o Fight Pavilion reúne diversas modalidades em um só lugar, oferecendo ao público uma verdadeira imersão no mundo dos esportes de combate. A proposta é unir competições, experiências e interação com atletas em um ambiente que respira adrenalina do início ao fim.



Ao longo dos três dias de evento, o público poderá acompanhar disputas de alto nível em modalidades como Karatê, Wushu Sanda, Muaythai, Jiu-Jitsu e várias outras, com atletas de diferentes idades e níveis técnicos. A diversidade de estilos e categorias reforça o caráter inclusivo e democrático do espaço, que vai do amador ao alto rendimento.