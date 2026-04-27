Comemoração de Endrick - Franck Fife / AFP

Comemoração de EndrickFranck Fife / AFP

Publicado 27/04/2026 10:00

De simples reserva no Real Madrid ao protagonismo no Lyon e à possibilidade de integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Diante desta mudança de cenário e da aproximação do fim do empréstimo ao clube francês, o atacante revelado pelo Palmeiras deixou em aberto o seu futuro e não colocou como certa a sua volta ao gigante espanhol.

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Em entrevista ao "Canal+Foot", ele disse não saber qual será o próximo passo a ser dado em sua carreira ao final da temporada europeia, afirmou estar aberto a ouvir propostas e tratou a questão com naturalidade.



"Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Liga dos Campeões? Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei." Em entrevista ao "Canal+Foot", ele disse não saber qual será o próximo passo a ser dado em sua carreira ao final da temporada europeia, afirmou estar aberto a ouvir propostas e tratou a questão com naturalidade."Existe a possibilidade de eu ficar no Lyon se eles se classificarem para a Liga dos Campeões? Honestamente, eu não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que ir para o Real Madrid, voltarei com prazer, mas se tiver que ir para outro lugar, irei."

A declaração do jogador repercutiu na Espanha e o jornal local "As" estampou a manchete "Endrick deixa seu futuro incerto" em um momento onde o clube merengue atravessa uma fase complicada. Eliminado da Liga dos Campeões, o Real Madrid ocupa o segundo lugar no Campeonato Espanhol e tem uma desvantagem de nove pontos para o líder Barcelona.



Desde que desembarcou em Lyon, Endrick viu a sua rotina mudar. Ganhou sequência, passou a ser um dos destaques da equipe e entrou no radar do técnico Carlo Ancelotti para integrar a seleção brasileira na Copa do Mundo.



Terceiro colocado no Campeonato Francês com o Lyon, o jogador demonstrou estar focado no seu bom momento e disse qual é o seu principal objetivo agora. "Espero muito que possamos nos classificar para a próxima Champions League. É onde o time merece estar", completou na entrevista ao "Canal+Foot". O jogador chegou ao Real Madrid em 2024 e foi emprestado no fim de 2025.