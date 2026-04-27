Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP
Militão passará por cirurgia nesta semana e está fora da Copa, diz jornal
Zagueiro do Real Madrid deve ficar cerca de cinco meses afastado dos gramados
O motivo da decisão de Militão
Sequência de lesões atrapalha carreira
Militão passa por cirurgia bem-sucedida, segundo o Real Madrid
Zagueiro do Real Madrid tem lesão grave e está fora da Copa do Mundo de 2026
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