Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini Jr - Patricia De Mello / AFP

Gianluca Prestianni foi acusado de racismo por Vini JrPatricia De Mello / AFP

Publicado 27/04/2026 22:30 | Atualizado 27/04/2026 22:33

Rio - A International Board (Ifab), responsável pelas regras do futebol, fará uma reunião extraordinária nesta terça-feira (28), em Vancouver, no Canadá, para debater mudanças no futebol. Entre as novidades, está a criação da "Lei Vini Jr", que permitirá aos árbitros expulsarem um atleta que cobrir a boca para ofender um colega em campo.

A ideia surgiu após o episódio que envolveu o atacante brasileiro Vini Jr, do Real Madrid, e o argentino Gianluca Prestianni, do Benfica, em jogo pela Liga dos Campeões, em fevereiro. Na ocasião, o jogador argentino foi acusado pelo brasileiro de tê-lo ofendido com termos racistas. O caso ocorreu após o gol do camisa 7 do time espanhol.

Na ocasião, Prestianni foi flagrado tampando a boca com a camisa antes de se dirigir a Vini Jr. Na última sexta-feira (24), a Uefa suspendeu o argentino por seis jogos por "conduta discriminatória". Houve uma longa investigação e dificuldade para concluir o que Prestianni teria dito a Vini Jr. A Ifab, portanto, admitiu criar medidas para evitar casos semelhantes.

Mudanças na regra de cartões na Copa do Mundo

A Fifa também deve discutir uma mudança no regulamento da Copa do Mundo. A entidade máxima vai apresentar uma proposta para "zerar" os cartões no Mundial em dois momentos: após a fase de grupos e depois das quartas de final.

Em 2026, a Copa do Mundo terá a primeira edição com 48 países. Portanto, terá uma fase a mais. Isso teria motivado a mudança na regra, já que um jogador recebe suspensão se acumular apenas dois cartões amarelos — diferentemente dos torneios nacionais que toleram três.