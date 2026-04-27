Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Davide Ancelotti, ex-técnico do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 27/04/2026 19:50

Rio - Atualmente na comissão técnica da seleção brasileira, Davide Ancelotti pode estar perto de retomar a carreira como treinador principal na Europa. De acordo com informações da "Rádio Marca", o italiano é um dos nomes avaliados pelo Rayo Vallecano, da Espanha, para a próxima temporada.



O clube de Madri busca alternativas diante da instabilidade de Íñigo Pérez no cargo. Embora ainda não exista um contato oficial, Davide é visto com bons olhos pela diretoria espanhola devido ao seu conhecimento do futebol de elite e potencial de projeção no cenário internacional.



Davide teve no Botafogo, em 2025, sua primeira experiência oficial como técnico principal. No comando do Alvinegro, acumulou 14 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil pelo Vasco, nos pênaltis, o italiano cumpriu o objetivo de levar o clube à Pré-Libertadores ao terminar o Brasileirão na sexta colocação.



A saída do Glorioso ocorreu no fim do ano passado, motivada por divergências internas sobre a manutenção de membros de sua comissão técnica. Desde então, ele retornou à função de auxiliar de seu pai, Carlo Ancelotti, na seleção brasileira, onde deve permanecer até a Copa do Mundo de 2026.

