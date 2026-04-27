Mikayla Demaiter é musa do OnlyFansReprodução / X

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Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 25 anos, faz muito sucesso pela sua beleza nas redes sociais. A beldade divulgou em seu perfil no "X", mais um belíssimo ensaio, exibindo seu corpo magnífico.
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Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / X
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / X
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / X
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / X
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter - Reprodução / Instagram
Ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / Instagram
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Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / X
Mikayla Demaiter é ex-goleira de hóquei - Reprodução / X
"Jogue comigo uma partida de sinuca. Mesmo se você perder, você ainda vai sentir que ganhou", publicou a beldade em seu perfil no "X", junto ao ensaio.
Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram (@mikaylademaiter).