Mikayla Demaiter é musa do OnlyFans - Reprodução / X

Mikayla Demaiter é musa do OnlyFansReprodução / X

Publicado 27/04/2026 18:50

Rio - A ex-goleira de hóquei, Mikayla Demaiter, de 25 anos, faz muito sucesso pela sua beleza nas redes sociais. A beldade divulgou em seu perfil no "X", mais um belíssimo ensaio, exibindo seu corpo magnífico.

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"Jogue comigo uma partida de sinuca. Mesmo se você perder, você ainda vai sentir que ganhou", publicou a beldade em seu perfil no "X", junto ao ensaio.

Nascida no Canadá, Mikayla Demaiter, de 25 anos, defendeu o Bluewater Hawks por duas temporadas, encerrando sua participação no esporte em 2020. Ela tem uma conta no OnlyFans e mais de 3,1 milhões de seguidores no Instagram (@mikaylademaiter).