Alisson é goleiro do LiverpoolPaul Ellis / AFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Itália - Em busca da contratação do goleiro Alisson, de 33 anos, para a próxima temporada. A Juventus tem uma proposta contrato mais longo para seduzir o brasileiro, que defende o Liverpool. As informações são do jornalista italiano Fabrizio Romano.
LEIA MAIS: Modric é operado com sucesso e poderá jogar a Copa do Mundo
Alisson tem contrato com os Reds até junho de 2027. O goleiro gosta da ideia de retornar à Itália, mas respeita o clube inglês e quer avaliar seu futuro na equipe.
LEIA MAIS: Luis Enrique exalta elenco do PSG na Liga dos Campeões
A Juventus não é o primeiro clube italiano a sondá-lo. No fim do ano passado, o Milan teria procurado os representantes de Alisson e demonstrado interesse no brasileiro.
LEIA MAIS: Fifa lança plataforma de classificação para a Copa do Mundo de Clubes 2029
Revelado pelo Internacional, o goleiro da seleção brasileira já passou pelo futebol italiano. Alisson defendeu a Roma por duas temporadas, antes de ter sido contratado pelo Liverpool há sete anos.