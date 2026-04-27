Alisson é goleiro do LiverpoolPaul Ellis / AFP
Juventus tem contrato longo como trunfo para tirar Alisson do Liverpool
Goleiro, de 33 anos, tem contrato até junho de 2027
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