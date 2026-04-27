Luis Enrique em coletiva do PSG - AFP

Luis Enrique em coletiva do PSGAFP

Publicado 27/04/2026 16:59 | Atualizado 27/04/2026 17:00

Luis Enrique sabe que o duelo entre Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique pela semifinal está sendo considerado uma decisão antecipada da Champions. E o treinador espanhol esbanja confiança em seus comandados, a ponto de dizer que nenhuma equipe joga melhor futebol na competição que o atual campeão.



Mesmo com o PSG precisando dos playoffs para chegar ao mata-mata e com Arsenal - faz a outra semifinal com o Atlético de Madrid - e Bayern tendo as duas melhroes campanhas da atual edição da Champions.



"Em termos de regularidade, o Bayern talvez esteja um pouco acima de nós porque eles só perderam dois jogos, mas em termos do que mostramos, não há equipe melhor que a nossa", afirmou o treinados do PSG em coletiva antes do duelo de ida desta terça-feira, no Parque dos Príncipes. "Depois de perder o Top 8 (vaga direta às oitavas de final), eu já tinha dito que não havia nenhuma equipe melhor que nós", reforçou.





O técnico não mostra soberba, apenas endeusa os grandes resultados de sua equipe, que embalou desde a necessidade de um mata-mata extra, com grandes apresentações e resultados importantes na Champions.



O PSG passou pelo Monaco com 3 a 2 fora e 2 a 2 em casa, antes de um atropelo para cima do Chelsea, em vingança da decisão do Mundial de Clubes, com 5 a 2 e 3 0. Depois, deixou o Liverpool nas quartas com duas vitórias por 2 a 0.



Ocorre que o Bayern também vem bem com seu ataque arrasador de quase 150 gols na temporada, e embalado após triunfar nos dois embates com o Real Madrid, por 2 a 1 e 4 a 3, o que faz Luis Enrique pregar atenção neste terça-feira.



"É preciso saber como se defender, e isso será a chave", exaltou "Tem de aproveitar para atacar da melhor maneira, e saber defender contra esse tipo de equipe", frisou, destacando a força de seu conjunto. "Todos os jogadores estão prontos, com exceção de Quentin Ndjantou (machucado). É a magia da Champions League que dá vontade aos jogadores. Estamos em um momento muito bom." Leia mais: Fifa lança plataforma de classificação para a Copa do Mundo de Clubes 2029 O técnico não mostra soberba, apenas endeusa os grandes resultados de sua equipe, que embalou desde a necessidade de um mata-mata extra, com grandes apresentações e resultados importantes na Champions.O PSG passou pelo Monaco com 3 a 2 fora e 2 a 2 em casa, antes de um atropelo para cima do Chelsea, em vingança da decisão do Mundial de Clubes, com 5 a 2 e 3 0. Depois, deixou o Liverpool nas quartas com duas vitórias por 2 a 0.Ocorre que o Bayern também vem bem com seu ataque arrasador de quase 150 gols na temporada, e embalado após triunfar nos dois embates com o Real Madrid, por 2 a 1 e 4 a 3, o que faz Luis Enrique pregar atenção neste terça-feira."É preciso saber como se defender, e isso será a chave", exaltou "Tem de aproveitar para atacar da melhor maneira, e saber defender contra esse tipo de equipe", frisou, destacando a força de seu conjunto. "Todos os jogadores estão prontos, com exceção de Quentin Ndjantou (machucado). É a magia da Champions League que dá vontade aos jogadores. Estamos em um momento muito bom."