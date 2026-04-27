Carlo Ancelotti, em discurso nesta segunda-feira (27) - Divulgação / CBF

Carlo Ancelotti, em discurso nesta segunda-feira (27)Divulgação / CBF

Publicado 27/04/2026 14:42





"É um projeto muito importante para a formação do jovem brasileiro. A história do futebol mostra que este país sempre teve grandes futebolistas, jogadores com talento, com muita criatividade. Este é um país de tradição esportiva e futebolística. Mas o talento não se pode formar. Este projeto nasce não para formar talento. Este projeto nasce para educar o talento", disse.



Ancelotti também comentou sobre como é importante avaliar os perfis dos jovens jogadores para produzir um cronograma de trabalho adequado a cada um.



LEIA MAIS: Militão passará por cirurgia nesta semana e está fora da Copa, diz jornal Rio — O técnico Carlo Ancelotti, da Seleção, participou da reunião de abertura do grupo de trabalho da base brasileira na manhã desta segunda-feira (27). Ele discursou no início do evento destacando a importância dos jovens para o futebol e como o esporte pode servir como prática de educação e disciplina."É um projeto muito importante para a formação do jovem brasileiro. A história do futebol mostra que este país sempre teve grandes futebolistas, jogadores com talento, com muita criatividade. Este é um país de tradição esportiva e futebolística. Mas o talento não se pode formar. Este projeto nasce não para formar talento. Este projeto nasce para educar o talento", disse.Ancelotti também comentou sobre como é importante avaliar os perfis dos jovens jogadores para produzir um cronograma de trabalho adequado a cada um.

"Este projeto nasce para educar não só o atleta, mas pessoas, porque afinal, é difícil chegar como atleta profissional. Creio que este projeto pode ajudar a criar pessoas positivas. O esporte é uma ferramenta fundamental para a construção do caráter. Educar para ser positivo, resiliente, disciplinado. Este é um aspecto de fundamental importância", disse.



Por fim, Ancelotti afirmou que investir na formação dos jovens é investir no futebol brasileiro. "Não queremos criar pernas fortes, mas mentes fortes", concluiu.