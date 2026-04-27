Carlo Ancelotti, em discurso nesta segunda-feira (27)Divulgação / CBF
"É um projeto muito importante para a formação do jovem brasileiro. A história do futebol mostra que este país sempre teve grandes futebolistas, jogadores com talento, com muita criatividade. Este é um país de tradição esportiva e futebolística. Mas o talento não se pode formar. Este projeto nasce não para formar talento. Este projeto nasce para educar o talento", disse.
Ancelotti também comentou sobre como é importante avaliar os perfis dos jovens jogadores para produzir um cronograma de trabalho adequado a cada um.
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Por fim, Ancelotti afirmou que investir na formação dos jovens é investir no futebol brasileiro. "Não queremos criar pernas fortes, mas mentes fortes", concluiu.
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