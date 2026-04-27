Matheus Gonçalves conquistou a Champions Asiática pelo Al-Ahli - Reprodução / Instagram

Matheus Gonçalves conquistou a Champions Asiática pelo Al-AhliReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 14:24 | Atualizado 27/04/2026 14:26

Rio - O meia-atacante Matheus Gonçalves conquistou neste último sábado (25) o título da AFC Champions League Elite com o Al-Ahli, após a vitória por 1 a 0 sobre o Machida Zelvia, do Japão, na grande decisão. O brasileiro celebrou seu primeiro troféu com a equipe saudita, que alcançou o bicampeonato consecutivo da competição continental. Na campanha, Matheus disputou nove partidas, com dois gols marcados e duas assistências.



“É um momento muito especial na minha carreira. Ser campeão de uma competição tão grande como a Champions Asiática no meu primeiro ano de clube é algo que vou guardar para sempre", destacou o jogador.



Contratado em agosto de 2025 e com estreia em setembro do mesmo ano, Matheus soma 30 jogos pelo Al-Ahli em sua primeira temporada, com três gols e quatro assistências. Nas quartas de final, diante do Johor Darul, o ex-jogador do Flamengo completou 100 partidas como profissional.

O título continental representa o sétimo da carreira de Matheus, que também alcançou a marca de ter conquistado a Libertadores e a Champions Asiática em um intervalo inferior a seis meses, na mesma temporada.

"Trabalhei muito por esse momento e fico feliz em poder contribuir dentro de campo para mais uma conquista importante. Dividir isso com meus companheiros e com a torcida do Al-Ahli torna tudo ainda mais marcante”, concluiu.