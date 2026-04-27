Raphinha sofre com problemas físicos nesta temporada pelo Barcelona - Lluis Gene/AFP

Raphinha sofre com problemas físicos nesta temporada pelo BarcelonaLluis Gene/AFP

Publicado 27/04/2026 13:05

recuperado de lesão no músculo bíceps femoral da coxa direita e pode voltar aos gramados após um mês. E a seleção brasileira vive a expectativa de ter um retorno importante em meio a problemas de lesão para a Copa do Mundo, com a mais recente sendo a de Éder Militão, que

Raphinha estáe pode voltar aos gramados após um mês. E a seleção brasileira vive a expectativa de ter um retorno importante em meio a problemas de lesão para a Copa do Mundo, com a mais recente sendo a de Éder Militão, que passará por cirurgia e está fora do torneio

De acordo com o jornal espanhol 'As', o atacante do Barcelona será reintegrado ao elenco do nesta semana. Existe até a expectativa de que ele esteja à disposição já no próximo sábado (2), quando o time enfrenta o Osasuna pelo Campeonato Espanhol.



Diante do histórico recente de lesões musculares, entretanto, pode ser que a comissão técnica opte por dar mais tempo para Raphinha ficar à disposição.



Recuperação de Raphinha dentro do prazo



Raphinha estava fora desde 26 de março, quando se machucou coxa direita durante a derrota do Brasil por 2 a 1 para a França, nos Estados Unidos. Ele foi substituído ainda no intervalo do amistoso.



O tempo estimado de recuperação era de cinco semanas, período que se encerra justamente na data prevista para seu retorno. Por outro lado, os cinco jogos que restam para o Barcelona na temporada, serão importantes para Raphinha ganhar ritmo para a Copa do Mundo.



Barcelona perto do título



Ao mesmo tempo, o clube catalão conta com o brasileiro para liderar o time em busca do título espanhol, já que Lamine Yamal está fora até o fim da temporada por lesão. São 11 pontos de vantagem para o Real Madrid, sendo que os dois rivais se encontram no dia 10 de maio, no que pode ser o jogo decisivo para a conquista.