Raphinha sofre com problemas físicos nesta temporada pelo BarcelonaLluis Gene/AFP
Raphinha fica perto do retorno ao Barcelona na reta final da temporada
Brasileiro pode estar em próximo jogo e é boa notícia para a Seleção em meio a lesões
Recuperação de Raphinha dentro do prazo
Barcelona perto do título
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