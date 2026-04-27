Xabi Alonso deixou o comando do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Xabi Alonso deixou o comando do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 27/04/2026 19:20

Rio - Em busca de um novo treinador, o Chelsea poderá fazer uma investida por Xabi Alonso, de 44 anos. De acordo com informações do jornal inglês "The Telegraph", o nome do espanhol é um dos avaliados pelo clube de Londres na próxima temporada.

De acordo com a publicação, existe apenas um interesse inicial e nenhum contato direto foi feito. Os Blues demitiram no último dia 22, o treinador Liam Rosenior, menos de quatro meses após o técnico ter sido contratado com vínculo até 2032.

No primeiro dia de 2026, o Chelsea demitiu Enzo Maresca, que havia sido campeão do Mundial de Clubes de 2025 pelos Blues. Ele dirigiu o clube inglês em 92 partidas no comando, com 55 vitórias, 16 empates e 21 derrotas.

Xabi Alonso foi demitido no dia 12 de janeiro, depois que o Real Madrid perdeu a final da Supercopa da Espanha para o Barcelona. Ele trabalhou no clube espanhol por pouco mais de sete meses. O treinador, de 4 anos, viveu seu melhor momento em 2024, quando foi campeão alemão pelo Bayer Leverkusen.