Xabi Alonso deixou o comando do Real MadridDivulgação / Real Madrid
Chelsea avalia a contratação de Xabi Alonso, afirma jornal inglês
Treinador, de 44 anos, está sem clubes desde janeiro
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