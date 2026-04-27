Xavi Simons está fora da reta final do Tottenham na temporada e também da Copa do Mundo - AFP

Xavi Simons está fora da reta final do Tottenham na temporada e também da Copa do MundoAFP

Publicado 27/04/2026 11:15 | Atualizado 27/04/2026 12:25

lista de desfalques para a Copa do Mundo não para de crescer e tem afetado destaques das seleções. Além de

e tem afetado destaques das seleções. Além de Éder Militão na seleção brasileira , Xavi Simmons, da Holanda, é mais um com grave lesão que não se recuperará a tempo do torneio.

O meia holandês rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória do Tottenham sobre o Wolverhampton no sábado, pela Premier League. Em postagem no Instagram, Simons, um dos principais destaques do país lamentou muito a ausência. e disse estar "de coração partido" e externou que "nada disso faz sentido".



"Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando assimilar isso. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora a possibilidade de fazer isso me foi tirada… junto com a Copa do Mundo. Representar meu país neste verão… simplesmente acabou", desabafou.



Seleção brasileira acumula desfalques



Entre as principais seleções, o Brasil tem sido um dos mais prejudicados. Além de Militão, com grave lesão muscular, o companheiro de Real Madrid Rodrygo também está fora da Copa do Mundo, após cirurgia no joelho direito. E Estêvão corre sério risco de também se tornar ausência.



corre contra o tempo para ficar à disposição até junho. Seu caso é considerado difícil.

O atacante do Chelsea está com uma grave lesão na coxa direita . Seu caso é considerado difícil.

França e Alemanha também sofrem com lesões

Entre os atuais vice-campeões, Hugo Ekitiké, do Liverpool, sofreu uma grave lesão ( ruptura do tendão de Aquiles) e o técnico francês Didier Deschamps confirmou a ausência na Copa.



Já a seleção alemão não contará com Ter Stegen, do Barcelona, em recuperação de cirurgia na coxa esquerda. No ataque, Gnabry, do Bayern de Munique, sofreu ruptura do músculo da coxa direita e também está fora.



A Inglaterra não pode contar com Reece James e a Croácia, com Gvardiol. A Espanha perdeu Samu Aghehowa.



Seleções em alerta



Mbappé, por exemplo, Há também jogadores que correm contra o tempo para estarem em condições de estar na Copa., por exemplo, tem lesão na coxa esquerda e preocupa a França.

Lamine Yamal está comMikel Merino sofreu um fratura no pé direito em janeiro, mas a expectativa é de recuperação a tempo. Na Espanha,l está com problema na coxa esquerda e os médicos apontam que ele só estará em plenas condições a partir da segunda fase do Mundial. Esofreu um fratura no pé direito em janeiro, mas a expectativa é de recuperação a tempo.

E a Argentina vive a expectativa pela recuperação de Cristian Romero, do Tottenham. Enquanto o Egito espera por Salah.



