A lista de desfalques para a Copa do Mundo não para de crescer e tem afetado destaques das seleções. Além de Éder Militão na seleção brasileira, Xavi Simmons, da Holanda, é mais um com grave lesão que não se recuperará a tempo do torneio.
O meia holandês rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na vitória do Tottenham sobre o Wolverhampton no sábado, pela Premier League. Em postagem no Instagram, Simons, um dos principais destaques do país lamentou muito a ausência. e disse estar "de coração partido" e externou que "nada disso faz sentido".
"Minha temporada chegou a um fim abrupto e estou apenas tentando assimilar isso. Tudo o que eu queria era lutar pela minha equipe e agora a possibilidade de fazer isso me foi tirada… junto com a Copa do Mundo. Representar meu país neste verão… simplesmente acabou", desabafou.
Seleção brasileira acumula desfalques
Entre as principais seleções, o Brasil tem sido um dos mais prejudicados. Além de Militão, com grave lesão muscular, o companheiro de Real Madrid Rodrygo também está fora da Copa do Mundo, após cirurgia no joelho direito. E Estêvão corre sério risco de também se tornar ausência.
O atacante do Chelsea está com uma grave lesão na coxa direita e corre contra o tempo para ficar à disposição até junho. Seu caso é considerado difícil.
França e Alemanha também sofrem com lesões
Entre os atuais vice-campeões, Hugo Ekitiké, do Liverpool, sofreu uma grave lesão ( ruptura do tendão de Aquiles) e o técnico francês Didier Deschamps confirmou a ausência na Copa.
Já a seleção alemão não contará com Ter Stegen, do Barcelona, em recuperação de cirurgia na coxa esquerda. No ataque, Gnabry, do Bayern de Munique, sofreu ruptura do músculo da coxa direita e também está fora.
A Inglaterra não pode contar com Reece James e a Croácia, com Gvardiol. A Espanha perdeu Samu Aghehowa.
Seleções em alerta
Há também jogadores que correm contra o tempo para estarem em condições de estar na Copa. Mbappé, por exemplo, tem lesão na coxa esquerda e preocupa a França.
Na Espanha, Lamine Yamal está com problema na coxa esquerda e os médicos apontam que ele só estará em plenas condições a partir da segunda fase do Mundial. E Mikel Merino sofreu um fratura no pé direito em janeiro, mas a expectativa é de recuperação a tempo.
E a Argentina vive a expectativa pela recuperação de Cristian Romero, do Tottenham. Enquanto o Egito espera por Salah.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.