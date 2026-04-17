Copa do Mundo de 2026 terá novidades como o show do intervalo na finalFIFA / Reprodução
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Presidente da Fifa, Gianni Infantino faz anúncio sobre novidade no torneio de 2026
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