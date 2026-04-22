Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longo - Glyn Kirk / AFP

Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longoGlyn Kirk / AFP

Publicado 22/04/2026 12:06

dor de cabeça para a seleção brasileira. Após exames, constatou-se que o atacante está com uma grave lesão na coxa direita,

A presença de Estêvão na próxima Copa do Mundo ficou mais difícil e virou. Após exames, constatou-se que o atacante está com uma grave lesão na coxa direita, sofrida no fim de semana

Ou seja, o período de recuperação será longo, a menos de dois meses do início do torneio. Afinal, segundo o site 'The Athletic', o grau de lesão é 4, sendo 1 leve (com até sete dias de recuperação), 2 médio (em até um mês) e 3 grave (mais de um mês de recuperação).



A publicação não detalha o prazo exato, mas indica risco real de ausência na estreia da seleção brasileira.



Estêvão sofre nova lesão



O atacante deixou o campo ainda no início da derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United, aos 12 minutos do primeiro tempo. No lance, ele tentou uma arrancada, sentiu o problema muscular e caiu após finalizar a jogada.



Esse não é a primeira lesão de Estêvão em 2026. No início do ano, ele machucou a perna esquerda e ficou 25 dias parado entre fevereiro e março.



Devido ao problema, ele ficou fora da última convocação da seleção brasileira. Além disso, não foi relacionado para algumas partidas pelo Chelsea também por causa de dores musculares.



Problema grande para a seleção brasileira



Caso Estêvão não se recupera a tempo, seria uma baixa importante para o setor ofensivo da equipe. Afinal, o jovem atacante é o artilheiro da seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, com cinco gols.



A convocação para a Copa do Mundo acontece em 18 de maio, quando Estêvão ainda estará em processo de recuperação da lesão. E a estreia dop Brasil será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium.







