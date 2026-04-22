Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longoGlyn Kirk / AFP
Estêvão tem lesão grave e corre sério risco de ficar fora da Copa, diz jornal
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Estêvão sofre nova lesão
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