Estêvão sofreu uma lesão grau 4 na coxa direita, considerada grave e com tempo de recuperação longoGlyn Kirk / AFP

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A presença de Estêvão na próxima Copa do Mundo ficou mais difícil e virou dor de cabeça para a seleção brasileira. Após exames, constatou-se que o atacante está com uma grave lesão na coxa direita, sofrida no fim de semana.
Ou seja, o período de recuperação será longo, a menos de dois meses do início do torneio. Afinal, segundo o site 'The Athletic', o grau de lesão é 4, sendo 1 leve (com até sete dias de recuperação), 2 médio (em até um mês) e 3 grave (mais de um mês de recuperação).
A publicação não detalha o prazo exato, mas indica risco real de ausência na estreia da seleção brasileira.
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Estêvão sofre nova lesão

O atacante deixou o campo ainda no início da derrota do Chelsea por 1 a 0 para o Manchester United, aos 12 minutos do primeiro tempo. No lance, ele tentou uma arrancada, sentiu o problema muscular e caiu após finalizar a jogada.
Esse não é a primeira lesão de Estêvão em 2026. No início do ano, ele machucou a perna esquerda e ficou 25 dias parado entre fevereiro e março.
Devido ao problema, ele ficou fora da última convocação da seleção brasileira. Além disso, não foi relacionado para algumas partidas pelo Chelsea também por causa de dores musculares.
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Problema grande para a seleção brasileira

Caso Estêvão não se recupera a tempo, seria uma baixa importante para o setor ofensivo da equipe. Afinal, o jovem atacante é o artilheiro da seleção brasileira desde a chegada de Carlo Ancelotti, com cinco gols.
A convocação para a Copa do Mundo acontece em 18 de maio, quando Estêvão ainda estará em processo de recuperação da lesão. E a estreia dop Brasil será no dia 13 de junho, contra o Marrocos, no MetLife Stadium.