Ledio Carmona em transmissão do SporTV - Reprodução/SporTV

Ledio Carmona em transmissão do SporTVReprodução/SporTV

Publicado 22/04/2026 22:56 | Atualizado 22/04/2026 22:56

A transmissão do jogo entre Goiás e Cruzeiro pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (22), marcou o retorno de Ledio Carmona após um período internado. Ao ser chamado por Rogério Corrêa, o comentarista destacou a alegria e citou a sensação de recomeço.

"Estamos voltando. Voltando hoje devagarzinho, controle de carga ainda acontecendo, muita planilha… Isso pode, isso não pode… Mas, enfim, vamos voltar com calma, mas com muita alegria e com a sensação de que é um recomeço. É um recomeço importante. O meu médico costuma dizer que eu agora tenho duas datas de aniversário. Então, tem que aproveitar. Tem que aproveitar e festejar a vida, o direito do recomeço", disse Ledio Carmona.

Logo depois, foi exibida uma homenagem ao jornalista com declarações de narradores e comentaristas do Grupo Globo.

"Até na hora de me homenagear me põem rabugento. Impressionante! E eu não estudei isso, levei três dias estudando para o jogo e não estudei o que eu ia falar sobre isso", afirmou Ledio, com bom humor.

"Só posso agradecer. Agradecer a tanta gente. Agradecer aos médicos, enfermeiros, meus amigos que me encheram de carinho no hospital ou em casa esse período todo. A toda a retaguarda do SporTV e da Globo. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma surpresa agradabilíssima. E eu apareci reclamando em todos os pontos, mas enfim, cara, é minha cara, eu reclamo, eu sou exigente. Adorei a homenagem. Não sabia, surpresa. Está divertida, não vou chorar, não. Ri bastante", completou.

A partida entre Goiás e Cruzeiro, que terminou empatada em 2 a 2, contou com a narração de Rogério Corrêa e comentários de Henrique Fernandes e Ledio Carmona no SporTV e no Premiere. A 'GE TV', com outra equipe, também transmitiu o jogo.

Internação e recuperação

