Lamine Yamal recebe atendimento médico no gramado - Josep Lago / AFP

Lamine Yamal recebe atendimento médico no gramadoJosep Lago / AFP

Publicado 22/04/2026 20:29

Espanha - Lamine Yamal anotou o gol da vitória do Barcelona sobre o Celta de Vigo por 1 a 0 , nesta quarta-feira (22), mas gerou preocupação para o time catalão e também para a seleção espanhola. Isso porque ele se machucou e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Logo após fazer o único gol do jogo, aos 40 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti, Yamal caiu no chão e levou a mão à parte posterior da coxa esquerda. Ele recebeu atendimento médico em campo, mas não continuou na partida.

"Temos que esperar até amanhã. Precisamos ver... É alguma coisa, porque ele sentiu. Depois do gol, ele não saiu do campo sem motivo. Acho que aconteceu alguma coisa. Temos que esperar. Espero que não seja nada grave, mas temos que esperar até amanhã", disse o técnico Hansi Flick, em entrevista coletiva.

A Espanha estreia na Copa do Mundo contra Cabo Verde. A partida está marcada para acontecer no dia 15 de junho, em Atlanta. Arábia Saudita e Uruguai completam o Grupo H.