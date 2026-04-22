Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester United - Glyn Kirk / AFP

Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP

Publicado 22/04/2026 18:50

Rio - A lesão de Estêvão, de 18 anos, que defende o Chelsea e corre risco de não disputar a Copa do Mundo repercutiu na imprensa europeia. O jornal espanhol "AS" afirmou que a possível ausência do jovem reduz as chances de título da seleção brasileira na competição.

"Estêvão é o coração e a alma do Brasil. Uma seleção que conta com seu talento para lutar pelo seu sexto título mundial", disse o diário.

Estêvão sofreu uma lesão de grau 4 na coxa direita e a previsão é que fique sem jogar por dois meses. O "AS" afirmou que o jovem é visto como o substituto técnico de Neymar na seleção brasileira.

"Desde que surgiu no Palmeiras, a instituição o vê como o sucessor natural de Neymar, cujo desempenho caiu e que não tem chances de sequer disputar a Copa do Mundo", concluiu.