Estêvão deixa o campo após se machucar no jogo contra o Manchester UnitedGlyn Kirk / AFP
Jornal espanhol vê hexa mais distante com possível ausência de Estêvão: 'A alma do Brasil'
Atacante, de 18 anos, se lesionou em jogo pelo Chelsea
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