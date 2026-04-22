Filipe Luís deixou o Flamengo na madrugada do dia 3 de março deste ano - Mohamed Farag/Fifa

Filipe Luís deixou o Flamengo na madrugada do dia 3 de março deste anoMohamed Farag/Fifa

Publicado 22/04/2026 18:20

Rio - O ex-treinador do Flamengo, Filipe Luís, de 40 anos, pode assumir o comando do Chelsea. De acordo com informações do site espanhol "Fichajes", o brasileiro é um dos nomes que vem sendo avaliados pelo clube inglês para substituir Liam Rosenior, que foi demitido.

O staff de Filipe Luís tem como objetivo que o brasileiro tenha um trabalho no futebol europeu, depois de ser demitido pelo Flamengo no começo de ano. O Chelsea já consultou o brasileiro na temporada passada, mas não houve avanços.

Filipe Luis comandou o time em 101 jogos. No total, o Flamengo somou 63 vitórias, 23 empates e 15 derrotas. Ele assumiu a equipe profissional do Rubro-Negro no segundo semestre de 2024, após a demissão de Tite e deixou o clube em março. Sob seu comando, o clube carioca conquistou Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e Supercopa Rei.

O Chelsea foi um dos clubes que Filipe Luís defendeu no futebol europeu. Ele teve uma passagem sem brilho por Londres, nos anos de 2014 e 2015, e retornou ao Atlético de Madrid logo depois.