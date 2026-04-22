Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid e Alavés, no Santiago Bernabéu - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Vini Jr em ação no duelo entre Real Madrid e Alavés, no Santiago BernabéuPierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 22/04/2026 14:58

Espanha - Técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa saiu em defesa de Vini Jr após a vitória por 2 a 1 sobre o Alavés , na última terça-feira (21), pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro chegou a ser vaiado pela torcida, mas balançou a rede, pediu desculpas e terminou aplaudido. O comandante elogiou o camisa 7 e reforçou que torce pela sua renovação - vínculo é válido até meados de 2027.

"Tenho certeza e espero e desejo que Vinicius queira ficar no Real Madrid por muitos anos. Quero que Vinicius fique aqui por muitos anos. É isso que importa para mim. Acredito firmemente que ele tem o carinho da torcida", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.



"Não podemos negar sua atitude de sempre querer mais, de tentar, de não se esconder. Ele tem muita coragem. É um verdadeiro madridista, sente o escudo profundamente, e fico muito feliz quando os torcedores o recompensam com aplausos", acrescentou.

Na atual temporada, Vini Jr tem sido duramente criticado pelo desempenho no Real Madrid. Ao todo, ele soma 18 gols e dez assistências em 48 jogos, sendo 43 como titular.