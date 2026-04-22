Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim Grava - Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim GravaRodrigo Coca/Agência Corinthians

Publicado 22/04/2026 14:02 | Atualizado 22/04/2026 14:03

Rio - O volante do Corinthians, Allan, de 28 anos, poderá receber um gancho de seis jogos no Campeonato Brasileiro por ter sido expulso na derrota para o Fluminense por 3 a 1 no último dia 1º. Na ocasião, o jogador fez um gesto obsceno segurando a própria genitália.

O Supremo Tribunal de Justiça Desportivo (STJD) irá julgar a ação do jogador do Corinthians. A expulsão de Allan aconteceu no segundo tempo, quando o Fluminense vencia a partida por 2 a 0.

Allan foi emprestado pelo Flamengo ao Corinthians até o fim da temporada. O jogador, de 28 anos, também teve uma passagem pelo Fluminense no ano de 2019 e deixou o clube carioca para defender o Atlético-MG.

Allan chegou ao Corinthians no início de 2026, por empréstimo válido até o fim do ano, com opção de compra fixada em 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,29 milhões). Ele tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim do ano que vem.