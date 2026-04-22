Allan durante treino do Corinthians no CT Joaquim GravaRodrigo Coca/Agência Corinthians
Expulso contra o Fluminense, ex-Flamengo pode pegar gancho por gesto obsceno
Jogador, de 28 anos, está emprestado ao Corinthians
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