Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real Madrid - Thomas Coex / AFP

Éder Militão sentiu dores na coxa esquerda na vitória do Real MadridThomas Coex / AFP

Publicado 22/04/2026 12:30

Rio - Após sentir dores na coxa esquerda na vitória do Real Madrid sobre o Alavés por 2 a 1 , nesta última terça-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol, o zagueiro Éder Militão teve descartada uma lesão muscular. O jogador realizou exames nesta quarta (22), que descartaram qualquer problema grave.

O lance aconteceu nos acréscimos do primeiro tempo. Éder Militão arriscou um chute de fora da área e acertou a trave do goleiro Savera. Após a finalização, o zagueiro brasileiro sentiu um desconforto na coxa esquerda e recebeu atendimento médico. Com dores, ele não conseguiu permanecer em campo e foi substituído pelo alemão Rudiger, aos 48 minutos.

O caso gerou apreensão. Em dezembro do ano passado, Éder Militão sofreu uma ruptura no músculo do bíceps femoral da perna esquerda e só retornou aos gramados no início de abril. Desde então, ganhou minutos de forma progressiva e recebeu elogios do técnico Arbeloa. Na derrota para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, jogou os 90 minutos pela primeira vez.

Éder Militão está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O zagueiro, de 28 anos, é acompanhado de perto pela comissão técnica do treinador italiano, já que possui um histórico de lesões, incluindo problemas graves como ruptura de ligamento do joelho. Mesmo sem Militão, o Real Madrid venceu o Alavés por 2 a 1, com gols de Vini Jr e Mbappé.