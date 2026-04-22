Rayan é jogador do Bournemouth - Divulgação / AFC Bournemouth

Rayan é jogador do BournemouthDivulgação / AFC Bournemouth

Publicado 22/04/2026 19:34

Inglaterra - Rayan quase foi o herói do Bournemouth no jogo contra o Leeds United, nesta quarta-feira (22), no Vitality Stadium, pelo Campeonato Inglês. Isso porque ele marcou já na reta final para colocar o time da casa em vantagem no placar (2 a 1), mas os visitantes deixaram tudo igual nos acréscimos. Assim, a partida terminou empatada em 2 a 2.

Eli Junior Kroupi abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo e colocou o Bournemouth em vantagem. Aos 23, porém, Hill fez contra e empatou a partida em 1 a 1.

O Bournemouth voltou a ficar na frente com o gol de Rayan, marcado aos 40 minutos. Após cruzamento, o cria do Vasco apareceu para completar de pé direito.

Evanilson, ex-Fluminense, chegou a balançar a rede aos 46 para ampliar a vantagem do Bournemouth, mas o VAR pegou o impedimento do brasileiro. Já perto do apagar das luzes, Longstaff apareceu para deixar tudo igual e dar números finais ao jogo.