Rayan é jogador do BournemouthDivulgação / AFC Bournemouth
Cria do Vasco, Rayan marca em empate do Bournemouth pelo Inglês
Atacante passou perto de ser o herói dos Cherries, que venciam a partida até os minutos finais
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