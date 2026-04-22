Medina em treino do Botafogo no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Medina em treino do Botafogo no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2026 18:32

Rio - Cristian Medina vive um novo momento no Botafogo. O volante, que não se adaptou sob o comando de Martín Anselmi, agora evolui com Franclim Carvalho, tem boas atuações e briga por uma vaga no time titular. Desde a chegada do novo treinador, Medina ganhou espaço na equipe e se destacou.

Nos últimos cinco jogos, Medina esteve em campo em quatro e vem se destacando. Contra o Coritiba, foi um dos principais nomes do time e liderou ações de interceptação do Glorioso. No período, se tornou peça-chave no meio-campo e superou a desconfiança depois de um início conturbado.

Reforço do Botafogo, o atleta demorou a engrenar. Sob o comando de Anselmi, o volante não correspondeu às expectativas. Estreou na derrota por 3 a 0 para o Flamengo e, no jogo seguinte, contra o Palmeiras, foi expulso ainda na primeira etapa.

Em quatro partidas sob o comando de Anselmi e Rodrigo Bellão, recebeu cartão em três ocasiões. Agora em melhor fase, o volante disputa posição com Danilo, um dos principais nomes do Botafogo na temporada, além de Allan e Newton. O argentino comentou a concorrência.

"Estão todos no mesmo nível, não há suplentes nem titulares. Isso ficou claro, e fico contente", disse Medina após a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0, nesta última terça-feira (21), pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil.

Medina foi anunciado pelo Botafogo em fevereiro e já era um alvo do clube desde 2025. As negociações se arrastaram desde dezembro, em meio ao transfer ban do Alvinegro, que impedia o registro de novos atletas e chegou a fazer o jogador considerar permanecer na Argentina. Na atual temporada atuou em oito jogos, sendo sete como titular, e ainda não teve participação em gol.