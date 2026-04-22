Treinador do Botafogo, Franclim Carvalho comemora vitória contra a Chapecoense pela Copa do Brasil - Vítor Silva/Botafogo

Treinador do Botafogo, Franclim Carvalho comemora vitória contra a Chapecoense pela Copa do BrasilVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/04/2026 16:30

Rio - Com um gol solitário no final, a vitória do Botafogo sobre a Chapecoense serviu como um alívio para Franclim Carvalho. Depois de dois empates nas duas primeiras partidas do treinador no Nilton Santos e duas vitórias como visitante , o triunfo da última terça (21) foi o primeiro perante o torcedor alvinegro. Além disso, o resultado serviu para selar a melhor sequência do Glorioso em 2026.

A vitória por 1 a 0 sobre a equipe catarinense, na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil, foi a terceira seguida do treinador português desde que chegou. Antes, o Botafogo já havia derrotado o Racing, da Argentina, pela Sul-Americana e a própria Chapecoense pelo Brasileirão.

Os resultados positivos vem servindo para, aos poucos, espantar as desconfianças sobre o trabalho de Franclim Carvalho, que estreou com dois empates, contra o Caracas, da Venezuela, e o Coritiba, ambos em casa. Além disso, os três triunfos seguidos podem ser a marca de uma virada de chave para o Glorioso na temporada.

Após um começo de ano turbulento, com derrotas em clássicos, uma eliminação na fase preliminar da Libertadores, a demissão do antigo treinador Martín Anselmi e as polêmicas de bastidores, o Botafogo vive a melhor sequência de resultados no ano e não perde há sete jogos.

A última derrota do Botafogo aconteceu no dia 29 de março, para o Athletico-PR, por 4 a 1, na Arena da Baixada. De lá para cá, foram cinco vitórias e dois empates, com 16 gols marcados — uma média de mais de duas bolas na rede por jogo — e nove sofridos.

Buscando manter a boa fase, o Botafogo volta a campo neste sábado (25), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, no Mané Garrincha. A partida é válida pela 13ª rodada do Brasileirão, no qual o Glorioso ocupa a 9ª posição, a quatro pontos do G-6, e encara o 14º colocado, a apenas um ponto do Z-4.

Confira a sequência invicta do Botafogo:

Botafogo 3 x 2 Mirassol - (01/04)

Vasco da Gama 1 x 2 Botafogo - (04/04)

Botafogo 1 x 1 Caracas - CONMEBOL Sudamericana (09/04)

Botafogo 2 x 2 Coritiba - (12/04)

Racing 2 x 3 Botafogo - CONMEBOL Sudamericana (15/04)

Chapecoense 1 x 4 Botafogo - (18/04)

Botafogo 1 x 0 Chapecoense - Copa do Brasil (21/04)