Franclim Carvalho venceu pela primeira vez no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho venceu pela primeira vez no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/04/2026 21:30

Rio - O Botafogo embalou sob o comando de Franclim Carvalho. O Alvinegro venceu a Chapecoense por 1 a 0, nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, e conquistou a terceira vitória consecutiva com o treinador português. O comandante celebrou a sequência positiva e valorizou a evolução da defesa, que não foi vazado pela primeira vez após dois meses.

"O fato de não sofrermos gol é muito importante. Quando não sofremos estão todos de parabéns. E quando fazemos estão todos de parabéns. Estou satisfeito por não termos sofrido gol e ganhado em casa. O resultado no intervalo me parece injusto, mas não acho que há injustiça no futebol. Já deveríamos ter ido para o final do primeiro tempo em vantagem", disse Franclim Carvalho.

Após golear a Chapecoense pelo Brasileirão, no último sábado (18), o Botafogo reencontrou o adversário pela Copa do Brasil. Jogando em casa desta vez, o Alvinegro se impôs desde o início e controlou as ações, mas teve dificuldades de transformar o volume em oportunidades. O único gol da partida foi marcado nos acréscimos por Alex Telles. Francim Carvalho admitiu as dificuldades com as finalizações.

"Temos que acertar mais no gol. Temos que definir melhor. Pensando como equipe, estamos insatisfeitos de ter feito 33 cruzamentos, 19 arremates e só um gol. Trabalhamos muito isso durante a semana. O fato de criarmos as oportunidades nos leva a ficar mais perto do gol. Isso é importante. Eu disse que faríamos muitos gols, e estamos sempre fazendo. Hoje fizemos um", afirmou.



Com o resultado, o Botafogo pode até empatar para avançar às oitavas de final. O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra a Chapecoense será realizado no dia 14 de maio, às 18h (de Brasília), na Arena Condá. Antes, o Alvinegro volta a campo no próximo sábado (25), às 18h30, contra o Internacional, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão.