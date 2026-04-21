Franclim Carvalho venceu pela primeira vez no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo
Franclim Carvalho valoriza evolução do sistema defensivo e celebra primeira vitória em casa
Alvinegro conquista terceira vitória consecutiva no comando do técnico português
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