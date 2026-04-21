Em noite de insistência, Alex Telles surge no fim para marcar e evitar um tropeço dentro de casaVitor Silva / Botafogo
Herói do Botafogo, Alex Telles enaltece parceria com Vitinho: 'Fenômeno'
Laterais foram decisivos para a vitória sobre a Chapecoense por 1 a 0
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Jogo será às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela quinta fase da Copa do Brasil
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