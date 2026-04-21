Em noite de insistência, Alex Telles surge no fim para marcar e evitar um tropeço dentro de casa - Vitor Silva / Botafogo

Em noite de insistência, Alex Telles surge no fim para marcar e evitar um tropeço dentro de casaVitor Silva / Botafogo

Publicado 21/04/2026 19:30

Rio - Com participação decisiva dos laterais, o Botafogo venceu a Chapecoense por 1 a 0 , nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, pela quinta fase da Copa do Brasil. Após golear o time catarinense no sábado (18), pelo Brasileirão, o Alvinegro teve mais dificuldades para marcar. Dos pés dos laterais, saiu o gol da vitória: assistência de Vitinho e gol de Alex Telles. O lateral-esquerdo enalteceu a parceria.

"Nós ficamos felizes de ajudar a equipe. Sempre pensamos primeiro em defender, que é o nosso trabalho, mas ficamos felizes de ajudar também no ataque. Vitinho cruzou uma bola quando entrei, mas não cheguei. Falei para cruzar de novo que ia chegar lá. Vitinho é um fenômeno e está jogando muita bola, foi feliz no cruzamento. Foi meu primeiro gol de cabeça e fico feliz de ajudar", disse Alex Telles.

Vitinho foi um dos destaques da partida. O lateral-direito foi o líder em cruzamentos certos (5) e em chances criadas (4) na vitória sobre a Chapecoense. Já Alex Telles, por sua vez, começou no banco e entrou durante o segundo tempo no lugar de Caio Roque. O camisa 13 igualou Luciano Juba, do Bahia, como o lateral da Série A com mais gols marcados (5) em 2026.

Com o resultado, o Botafogo pode até empatar para avançar às oitavas de final. O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra a Chapecoense será realizado no dia 14 de maio, às 18h (de Brasília), na Arena Condá. Antes, o Alvinegro volta a campo no próximo sábado (25), às 18h30, contra o Internacional, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão.