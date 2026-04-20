John Textor está à frente da SAF do Botafogo - Clement Mahoudeau / AFP

John Textor está à frente da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

Publicado 20/04/2026 18:01

Rio - O Botafogo voltou à lista de transfer ban da Fifa e está impedido de registrar jogadores pelas próximas três janelas. O Glorioso foi punido nesta segunda-feira (20).

O problema é referente a uma dívida do Botafogo com o Ludogorets, da Bulgária, pela contratação de Rwan Cruz. O atacante chegou em fevereiro de 2025 , mas não conseguiu se firmar no Alvinegro. Com a camisa do time, ele disputou apenas 14 partidas e anotou dois gols.

Posteriormente, foi emprestado pelo Glorioso ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Atualmente, ele defende justamente o Ludogorets, também por empréstimo.

Em abril, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) puniu o Glorioso por causa do não pagamento de uma das parcelas de um acordo e, por isso, aplicou um novo transfer ban . A punição impede o registro de novos atletas na CBF pelo período de seis meses.

As parcelas são parte de um plano coletivo aprovado na CNRD para o pagamento de dívidas com diversos credores da SAF do Botafogo. A Câmara da CBF é responsável por analisar e homologar o plano, mas também estabelece eventuais sanções em caso de descumprimento do pagamento das parcelas mensais.