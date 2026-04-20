John Textor está à frente da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

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Rio - O Botafogo voltou à lista de transfer ban da Fifa e está impedido de registrar jogadores pelas próximas três janelas. O Glorioso foi punido nesta segunda-feira (20).
O problema é referente a uma dívida do Botafogo com o Ludogorets, da Bulgária, pela contratação de Rwan Cruz. O atacante chegou em fevereiro de 2025, mas não conseguiu se firmar no Alvinegro. Com a camisa do time, ele disputou apenas 14 partidas e anotou dois gols.
Posteriormente, foi emprestado pelo Glorioso ao Real Salt Lake, dos Estados Unidos. Atualmente, ele defende justamente o Ludogorets, também por empréstimo.
No fim do ano passado, o Botafogo sofreu um transfer ban por uma dívida referente à contratação de Thiago Almada, que atualmente está no Atlético de Madrid. A SAF só conseguiu deixar a lista em fevereiro deste ano.
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Em abril, a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) puniu o Glorioso por causa do não pagamento de uma das parcelas de um acordo e, por isso, aplicou um novo transfer ban. A punição impede o registro de novos atletas na CBF pelo período de seis meses.
As parcelas são parte de um plano coletivo aprovado na CNRD para o pagamento de dívidas com diversos credores da SAF do Botafogo. A Câmara da CBF é responsável por analisar e homologar o plano, mas também estabelece eventuais sanções em caso de descumprimento do pagamento das parcelas mensais.