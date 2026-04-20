Danilo em ação pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Danilo em ação pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/04/2026 11:34

Rio - O Botafogo foi acionado judicialmente pelos empresários do volante Danilo na última sexta-feira (17). Segundo informações da "ESPN", os representantes do atleta acusam o clube de descumprir um acordo homologado pela Justiça para o pagamento da comissão relativa à transferência do jogador, vindo do Nottingham Forest, da Inglaterra. O valor exato da cobrança é de R$ 6.648.953,43.



De acordo com os agentes, a SAF alvinegra assinou um compromisso no dia 27 de março para quitar a dívida em dez parcelas, totalizando R$ 5 milhões, além de R$ 463 mil em encargos. No entanto, o pagamento da primeira parcela, que vencia em 30 de março, não foi efetuado. Após tentativas frustradas de resolver a questão de forma amigável, a empresa que agencia o volante recorreu ao Judiciário para cobrar o montante com juros e correções.



Zenit, da Rússia, já manifestou interesse na aquisição de Danilo. A ação ocorre em um momento delicado para o clube. O Botafogo enfrenta uma grave crise financeira em 2026 e tem encontrado dificuldades para quitar compromissos imediatos. Paralelamente ao imbróglio jurídico, o

Contratado em julho do ano passado, o atleta custou 22 milhões de euros (R$ 142,7 milhões na cotação da época) ao Alvinegro. Ele assinou contrato até julho de 2029 e soma 35 jogos, nove gols e sete assistências com a camisa do Botafogo.

