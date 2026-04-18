Franclim Carvalho em ação durante o duelo entre Chapecoense e Botafogo, na Arena Condá - Vítor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho em ação durante o duelo entre Chapecoense e Botafogo, na Arena CondáVítor Silva / Botafogo

Publicado 18/04/2026 21:30 | Atualizado 18/04/2026 21:30

Santa Catarina - Técnico do Botafogo , Franclim Carvalho mostrou ter ficado satisfeito com a goleada por 4 a 1 sobre a Chapecoense , neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O português analisou a vitória e já projetou o novo duelo entre os times, na próxima terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil.

"Acho que podemos tirar muita coisa do jogo de hoje. Vamos analisar a partida, como sempre fazemos. O fato de jogarmos daqui a três dias com o mesmo adversário faz com que possamos tirar muita coisa, tanto do nosso lado quanto do lado deles. Teremos e vamos apresentar coisas diferentes", declarou o comandante, em entrevista coletiva.



"Ao longo da partida, pioramos muito com a bola. Muito por culpa da posição dos jogadores, do jogo posicional. Nós temos pouco tempo para trabalhar, temos pouco tempo de trabalho juntos. Temos que tentar ganhar tempo. O fato de jogarmos duas vezes seguidas contra o mesmo time, para mim, é uma vantagem. Os dois lados têm essa vantagem", complementou.

Com o resultado, o Glorioso chegou a 16 pontos e subiu para a sétima posição na tabela. O Botafogo está invicto sob o comando do treinador, contratado no começo de abril. Até aqui, foram dois empates, com Caracas (VEN) e Coritiba, e duas vitórias, sobre Racing (ARG) e Chapecoense.

Outras respostas de Franclim Carvalho

. Mais sobre a partida: "Acho que a Chapecoense tem pontas muito perigosos, que jogam com muita amplitude. Eu tenho variações no corredor, e ele ficam no 1x1 e tiram proveito. Em casa, são empurrados pela torcida. Tentaram jogar com isso e nós ainda bem que conseguimos fazer três gols e jogar com o resultado a nosso favor. Tivemos uma infelicidade no fim do primeiro tempo, mas pode ter sido bom por não terem tempo para aproveitar o momento. Parece que a Chape tem principalmente soluções nessa posição. Também tem meias com uma dinâmica, não é fácil marcar. Eles conseguem tirar nossa referência (de marcação). Mas nós conseguimos controlar isso e ainda bem que conseguimos os três pontos".

. Time tirou o pé no primeiro tempo?: "Nós tiramos o pé sem a minha intenção. Eles (jogadores) tentam ir sempre por mais. É o que queremos. Não podemos estar satisfeitos com o que ganhamos. Este jogo tivemos essa felicidade. As bolas paradas têm uma importância grande hoje em dia. O resultado está favorável, mérito para Alex, Edenilson... são muito importantes. Mérito para Luis Viegas e Luis Felipe (auxiliares) que fizeram essa jogada. É um momento muito importante do jogo".

. Disputa na zaga: "Ferraresi não está ganhando o lugar de ninguém. Ferraresi é um dos seis zagueiros que temos, ainda temos Kaio que é o sétimo, que tem uma recuperação longa. Estou satisfeito com o Barboza, o Ferraresi, o Bastos e o Justino. O Anthoni ainda está machucado. O Ythalo está treinando. O Ferraresi jogou nos últimos dois jogos, o Bastos jogou antes. Estou muito satisfeito com os três, o Bastos, o Barboza e o Ferraresi. Dos três podem jogar dois. O Bastos pode fazer a esquerda e o Ferra a direita. O Barboza a esquerda e o Bastos, a direita. Vamos ver a dupla do próximo jogo. Gostei muito do jogo do Ferra e do Barboza. Com a bola, precisa melhorar muito o jogo dos dois, mas sem a bola, gostei".