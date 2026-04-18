Matheus Martins celebra gol marcado pelo Botafogo sobre a Chapecoense, na Arena Condá

Santa Catarina - Matheus Martins foi um dos nomes da goleada do Botafogo por 4 a 1 sobre a Chapecoense, neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o atacante, que balançou a rede duas vezes - assim como Edenilson -, analisou o início do trabalho de Franclim Carvalho e valorizou a boa fase que vive com a camisa alvinegra.
"Fizemos um grande jogo, merecemos vencer. Estamos em uma crescente muito boa com o Franclim (Carvalho), já o conhecíamos. Estamos implementando o trabalho dele", iniciou o jogador.
"Estou muito feliz pela minha temporada. Acho que estou bem, cada vez mais confiante. Fiquei feliz pelos gols, ainda mais pela vitória. Seguiremos assim, com muita humildade", completou.
Com o resultado, o Botafogo chegou a 16 pontos e subiu para a sétima posição na tabela. O próximo compromisso será contra a própria Chapecoense, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontecerá na terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos.
"É um jogo de mata-mata, vai ser totalmente diferente. Estaremos na nossa casa, com a nossa torcida. Esperamos fazer outro grande jogo", ponderou Matheus Martins.