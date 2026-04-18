Santa Catarina - Invicto sob o comando de Franclim Carvalho, o Botafogo goleou a Chapecoense por 4 a 1 neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um início avassalador - três gols em 20 minutos -, Edenilson e Matheus Martins, que balançaram a rede duas vezes cada, comandaram a vitória alvinegra fora de casa. Marcinho descontou para os mandantes.
Com o resultado, o Glorioso chegou a 16 pontos e saltou para a sétima posição na tabela. O próximo compromisso será contra a própria Chapecoense, agora pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontecerá na terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos.
O jogo
Os primeiros minutos não poderiam ter sido melhores para o Botafogo. Logo aos nove, Vitinho achou Danilo na área, que parou no goleiro e viu a bola sair para escanteio. Alex Telles cobrou rasteiro e Edenilson, da altura da marca do pênalti, mandou para dentro.
Aos 13, Matheus Martins tabelou com Danilo e, cara a cara, fez o segundo. Seis minutos depois, Vitinho cruzou e Edenilson, de cabeça, ampliou a vantagem alvinegra. O Glorioso baixou o ritmo, mas seguiu com o domínio do confronto e criou outras chances de gol.
No entanto, já nos acréscimos, Marcinho acertou um bonito chute de longe e diminuiu o placar para a Chapecoense, que pouco produziu na etapa inicial.
Na volta do intervalo, a tônica foi a mesma. Para dar maior gás ao Botafogo, Franclim Carvalho acionou Joaquín Correa para a vaga de Júnior Santos. Edenilson e Arthur Cabral tiveram boas oportunidades, mas não acertaram a meta adversária. A dupla saiu para a entrada de Jordan Barrera e Kadir, respectivamente. Allan também substituiu Cristian Medina.
A Chapecoense até tentou levar perigo, mas não conseguiu. Aos 34 minutos, Matheus Martins arriscou de fora da área, estufou a rede e matou a partida: 4 a 1.
Chapecoense 1x4 Botafogo
Data e hora: 18/04/2026, às 18h30 (de Brasília) Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Gols: Edenilson, aos 9 min/1ºT (0-1); Matheus Martins, aos 13 min/1ºT (0-2); Edenilson, aos 19 min/1ºT (0-3); Marcinho, aos 47 min/1ºT (1-3); Matheus Martins, aos 34 min/2ºT (1-4). Cartões amarelos: - Cartões vermelhos: -
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias) Rafael Santos; Everton (Marcos Vinícius), Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; João Vitor (Jean Carlos), David (Vinicius Balieiro) e Higor Meritão; Ítalo (Kevin Ramírez), Marcinho e Bolasie (Garcez).
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho) Neto; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Alex Telles; Edenilson (Jordan Barrera), Medina (Allan) e Danilo; Júnior Santos (Joaquín Correa), Matheus Martins e Arthur Cabral (Kadir).
