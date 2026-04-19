Matheus Martins celebra gol marcado pelo Botafogo sobre a Chapecoense, na Arena CondáVítor Silva / Botafogo

Rio - Destaque na goleada sobre a Chapecoense, o atacante Matheus Martins se destacou pela primeira vez em sua nova função no Botafogo. O camisa 11 marcou duas vezes na vitória sobre o time catarinense por 4 a 1, neste sábado (18), na Arena Condá, pela 12ª rodada do Brasileirão, e ganhou mais moral com o técnico Franclim Carvalho.
No início da temporada, Matheus Martins foi utilizado como um "falso 9" por Martin Anselmi e se tornou a referência do ataque do Botafogo. Porém, a troca de treinador mudou a sua posição. Na estreia, Franclim Carvalho até utilizou o camisa 11 como referência, mas mudou de ideia ainda no intervalo. Desde então, Arthur Cabral recuperou a posição.
Nos quatro jogos sob o comando de Franclim Carvalho, Arthur Cabral fez três gols. Matheus Martins, por sua vez, foi titular em três — ambas jogando aberto pelo lado esquerdo. Mais adaptado ao estilo de jogo do novo treinador, o atacante brilhou na vitória sobre a Chapecoense e recuperou a confiança. O camisa 11 marcou aos 14 minutos do primeiro tempo e aos 35 da etapa final.
Com a vitória, o Botafogo chegou a 16 pontos e subiu para a sétima colocação no Brasileirão. O Alvinegro volta a campo na próxima terça-feira (21), às 17h (de Brasília), novamente contra a Chapecoense, no Nilton Santos, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Depois, recebe o Internacional, no sábado (25), às 18h30, no mesmo estádio, pela 13ª rodada do Brasileirão.
