Comemoração de Edenilson em vitória do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Comemoração de Edenilson em vitória do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 19/04/2026 16:52

Santa Catarina - Edenilson brilhou na vitória do Botafogo sobre a Chapecoense por 4 a 1 na Arena Condá, na noite de sábado (18), pelo Brasileirão, com dois gols. Após a partida, ele agradeceu o apoio da torcida e exaltou o grupo.

"Primeiramente, agradecer a Deus. Como eu vinha falando, é um grupo que merece muito, que trabalha muito. A torcida nos apoiou também, como tem nos apoiado sempre, compareceu em grande número aqui em Chapecó. Então, agradecer também a eles. Grande partida da equipe", afirmou Edenilson, em vídeo divulgado pelo Glorioso nas redes sociais.

O próximo compromisso do Botafogo será contra a própria Chapecoense, agora pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O duelo acontecerá na terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.