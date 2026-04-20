Bandeira do BotafogoDivulgação/Botafogo

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O Dia
Rio - A Assembleia Geral do Botafogo, marcada em primeira convocação para esta segunda-feira (20), precisou ser adiada. Conforme o edital, a segunda convocação está programada para o dia 27 de abril.
O Botafogo Social não enviou representantes. John Textor, que está à frente da SAF do Glorioso, convocou no dia 10 de abril uma assembleia geral para que acionistas decidam, "com urgência, como lidar com as necessidades de capitalização do clube".
O principal assunto do encontro é a proposta do empresário de aportar R$ 125 milhões, por meio de novas emissões. Uma reunião até aconteceu, mas a AGE ficará para a próxima segunda-feira (27).
  