Edenilson comemora gol pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Edenilson comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/04/2026 13:55

vitória por 4 a 1 sobre a Chapecoense, neste último sábado (19), quando marcou dois gols.



Desde sua estreia, o camisa 88 tornou-se o líder em eficiência ofensiva entre todos os meio-campistas da Série A, precisando de apenas 93 minutos para participar de um gol. Segundo dados do "Sofascore", em 11 jogos (oito como titular), ele soma quatro gols e três assistências, apresentando uma precisão de 89% no acerto de passes e uma média de apenas 2,8 finalizações para balançar as redes.

Rio - Edenilson assumiu um protagonismo decisivo no Botafogo. Contratado como uma oportunidade de mercado vinda do Grêmio para suprir carências de um elenco castigado por lesões, o meia consolidou sua titularidade sob o comando de Franclim Carvalho após brilhar na, neste último sábado (19), quando marcou dois gols.Desde sua estreia, o camisa 88 tornou-se o líder em eficiência ofensiva entre todos os meio-campistas da Série A, precisando de apenas 93 minutos para participar de um gol. Segundo dados do "Sofascore", em 11 jogos (oito como titular), ele soma quatro gols e três assistências, apresentando uma precisão de 89% no acerto de passes e uma média de apenas 2,8 finalizações para balançar as redes.

A influência do jogador no desempenho coletivo é drástica. Com Edenilson em campo em 2026, o Botafogo ostenta um aproveitamento de 69,6%. Sem a presença do meia, o rendimento da equipe cai quase pela metade, registrando apenas 35,4% de aproveitamento na temporada.



Atuando ao lado de Danilo e Medina, o veterano deu equilíbrio ao setor criativo do Alvinegro, que vive extremos no Brasileirão ao assegurar o melhor ataque e a pior defesa da competição. O foco agora se volta para o reencontro com a própria Chapecoense, desta vez pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.