Edenilson comemora gol pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo
Desde sua estreia, o camisa 88 tornou-se o líder em eficiência ofensiva entre todos os meio-campistas da Série A, precisando de apenas 93 minutos para participar de um gol. Segundo dados do "Sofascore", em 11 jogos (oito como titular), ele soma quatro gols e três assistências, apresentando uma precisão de 89% no acerto de passes e uma média de apenas 2,8 finalizações para balançar as redes.
Atuando ao lado de Danilo e Medina, o veterano deu equilíbrio ao setor criativo do Alvinegro, que vive extremos no Brasileirão ao assegurar o melhor ataque e a pior defesa da competição. O foco agora se volta para o reencontro com a própria Chapecoense, desta vez pela Copa do Brasil, nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.
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