Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Botafogo e Chapecoense voltam a se enfrentar nesta terça-feira (21), às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. No último sábado (18), em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, o Glorioso levou a melhor e goleou por 4 a 1, mesmo fora de casa.

Onde assistir? 

O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Botafogo? 

Invicto sob o comando de Franclim Carvalho - duas vitórias e dois empates -, o Botafogo vive bom momento na temporada. Confiantes, os jogadores esperam manter a sequência e conquistar mais um resultado positivo para abrir vantagem no mata-mata.

Apesar de algumas dúvidas, a tendência é que o técnico português repita a escalação que superou a própria Chapecoense, na Arena Condá.

Como chega a Chapecoense? 

Ao contrário do Botafogo, a Chapecoense vive péssima fase e soma apenas duas vitórias nos últimos dez jogos - de resto, empatou três e perdeu cinco. Os triunfos foram pela Copa Sul-Sudeste, sobre São Bernardo e Avaí.

Para o novo duelo com o Glorioso, Fábio Matias não poderá contar com Everton, lesionado. Bolasie, poupado, e Kevin Ramírez e Italo, com dores musculares, também não viajaram. Giovanni Augusto seguirá como desfalque e Camilo, com inflamação na garganta, tem chance de ficar fora.

Ficha técnica

Botafogo x Chapecoense
Data e hora: 21/04/2026, às 17h (de Brasília)
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

BOTAFOGO: Neto; Vitinho, Ferraresi (Bastos), Barboza e Alex Telles; Allan (Medina), Edenilson e Danilo; Júnior Santos (Lucas Villalba), Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

CHAPECOENSE: Rafael Santos; Marcos Vinícius, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, João Vitor e Higor Meritão; Ênio, Garcez e Marcinho. Técnico: Fábio Matias.