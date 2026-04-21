Franclim Carvalho em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVí­tor Silva / Botafogo

Rio - O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para encarar a Chapecoense, nesta terça-feira (21). O duelo será às 17h (de Brasília), no Nilton Santos, pela partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. A volta será em maio, na Arena Condá.

A grande novidade é o retorno de Marçal. O lateral-esquerdo, que não entra em campo desde o clássico com o Fluminense, no dia 1º de fevereiro, estará à disposição. Por outro lado, Santi Rodríguez e Lucas Villalba serão desfalques por causa do limite de estrangeiros.

Invicto sob o comando de Franclim Carvalho - duas vitórias e dois empates -, o Glorioso vive bom momento na temporada. Confiantes, os jogadores esperam manter a sequência e conquistar mais um resultado positivo para abrir vantagem no mata-mata.

Os relacionados do Botafogo

. Goleiros: Léo Linck, Neto e Raul;
. Defensores: Alex Telles, Alexander Barboza, Bastos, Caio Roque, Ferraresi, Marçal, Mateo Ponte e Vitinho;
. Meio-campistas: Allan, Cristian Medina, Danilo, Edenilson, Huguinho, Montoro e Newton;
. Atacantes: Arthur Cabral, Joaquín Correa, Jordan Barrera, Júnior Santos, Kadir e Matheus Martins.