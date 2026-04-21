Danilo recebeu de presente um troféu da Betano, principal patrocinadora do Campeonato Brasileiro - Reprodução / Instagram @brasileirao

Danilo recebeu de presente um troféu da Betano, principal patrocinadora do Campeonato BrasileiroReprodução / Instagram @brasileirao

Publicado 21/04/2026 11:17

Rio - Destaque do Botafogo , Danilo foi eleito o 'Jogador do Mês' de março no Campeonato Brasileiro. O meio-campista, que passa por um grande momento na carreira, recebeu um troféu de presente da Betano, principal patrocinadora da competição nacional.

"Agradeço a Deus, aos meus amigos e à minha família. Aos meus companheiros de Botafogo também. Espero dar muitas alegrias para eles", comemorou o jogador.

O volante é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com seis gols - um a menos do que o líder Carlos Vinícius, centroavante do Grêmio.

Ao todo, Danilo soma oito tentos e três assistências em 18 jogos nesta temporada, sendo 16 como titular. Com a boa fase no Botafogo , ele vive expectativa para ser convocado para representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

O momento em que Danilo recebe o prêmio