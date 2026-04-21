Rio - O Botafogo largou na frente da Chapecoense na quinta fase da Copa do Brasil. Após a golear o time catarinense pelo Brasileirão, o Alvinegro reencontrou o rival por outra competição, nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, e levou a melhor novamente. O Glorioso dominou as ações e perdeu muitas chances, mas de tanto insistir conseguiu vencer por 1 a 0, com gol de Alex Telles, nos acréscimos da etapa final.
Com o resultado, o Botafogo pode até empatar para avançar às oitavas de final. O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil contra a Chapecoense será realizado no dia 14 de maio, às 18h (de Brasília), na Arena Condá. Antes, o Alvinegro volta a campo no próximo sábado (25), às 18h30, contra o Internacional, no Mané Garrincha, pela 13ª rodada do Brasileirão.
Botafogo perde caminhão de gols, mas abre vantagem na Copa do Brasil
Após golear a própria Chapecoense no último sábado (18), o Botafogo se lançou ao ataque desde o início do jogo. O Alvinegro criou boas oportunidades, mas no geral apresentou dificuldades para encontrar espaços na defesa bem postada do time catarinense. O jovem atacante Kadir teve a melhor chance aos seis minutos, quando acertou a bola na trave. No rebote, Junior Santos mandou para fora.
O Botafogo teve mais volume e controlou a posse de bola, com 67% do tempo com o domínio das ações. Porém, o time comandado por Franclim Carvalho errou muito as tomadas de decisão perto da área. Por outro lado, a Chapecoense tentou explorar o contra-ataque, mas marcando em bloco baixo não conseguiu gerar dificuldade para a defesa alvinegra, que controlou bem os riscos.
O panorama não mudou no segundo tempo. O Botafogo continuou com amplo domínio das ações, mas com a mesma dificuldade para transformar o volume em oportunidades. O Alvinegro chegou a acertar a trave mais uma vez, mas desta vez com Montoro. Pouco depois, Vitinho apareceu como elemento surpresa na área, mas Bruno Pacheco travou e ajudou o goleiro Anderson a salvar em cima da linha.
Na reta final, o Botafogo empilhou chances e empurrou a Chapecoense. O time catarinense, por sua vez, conseguiu encontrar espaço para o contra-ataque e acertou a trave com Ênio. Apesar do susto, o Glorioso era superior. Joaquín Correa perdeu duas chances e aumentou a tensão. Jogando contra o relógio, o Alvinegro conseguiu o gol do alívio aos 46 minutos, com Alex Telles, após cruzamento de Vitinho.
Botafogo x Chapecoense
Copa do Brasil - Jogo de ida da quinta fase Data: 21/04/2026 Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ) Botafogo: Neto; Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Medina), Danilo e Montoro; Junior Santos (Arthur Cabral), Kadir (Joaquín Correa) e Matheus Martins (Edenílson). Técnico: Franclim Carvalho Chapecoense: Anderson; Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo) e Eduardo Doma; Marcos Vinícius, Camilo, Higor Meritão, Jean Carlos (Rubens) e Bruno Pacheco (Walter Clar); Garcez (João Vitor) e Marcinho (Ênio). Técnico: Fabio Matias Gols: Alex Telles, aos 46' do 2ºT (1-0) Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) Auxiliares: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) VAR: Adriano de Assis Miranda (SP) Cartões amarelos: Caio Roque, Montoro (BOT); Anderson, Rafael Thyere, Camilo, Marcinho (CHA)
