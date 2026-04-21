Victor Sá manifestou interesse em retornar ao Botafogo - Vitor Silva/Botafogo

Victor Sá manifestou interesse em retornar ao BotafogoVitor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2026 17:00 | Atualizado 21/04/2026 17:13

Rio - O Botafogo sondou a situação do atacante Victor Sá. Sem acordo pela renovação contratual com o Krasnodar, da Rússia, o jogador vê o retorno para o futebol brasileiro como a melhor alternativa e tem o desejo de voltar a vestir a camisa alvinegra. Porém, o alto salário pode atrapalhar as conversas.

Apesar da sondagem, o Botafogo não pretende avançar nas conversas, segundo o "ge". O salário do jogador assustou o clube, que considera o valor alto para a realidade financeira. Na última segunda-feira (20), o Alvinegro foi punido pela Fifa com transfer ban por uma dívida com o Ludogorets, da Bulgária.

Mesmo que efetuasse a contratação, o Botafogo não poderia inscrever Victor Sá por causa das punições. Além do transfer ban de três janelas da Fifa, o Alvinegro também está punido por seis meses pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF.

Victor Sá, de 32 anos, defendeu o Botafogo entre 2022 e 2024. O atacante disputou 93 jogos, marcou dez gols e deu oito assistências. Desde então, o jogador defende o Krasnodar, da Rússia, onde soma 73 jogos, dez gols e oito assistências. Na temporada 2025/26, são 31 jogos, cinco gols e uma assistência.