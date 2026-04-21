John Textor acena para torcedores no Estádio Nilton Santos - Vítor Silva/Botafogo

John Textor acena para torcedores no Estádio Nilton SantosVítor Silva/Botafogo

Publicado 21/04/2026 21:00

Rio - Dono da SAF do Botafogo desde 2022, John Textor admitiu a possibilidade de sair pela primeira vez. Após perder o controle da Eagle, o empresário americano ficou contra as paredes no Alvinegro, onde ainda segue no comando por causa de uma liminar na Justiça. Sem apoio para realizar investimentos e tentar recuperar a moral com a torcida, ele deixou em aberto a chance de dar o lugar a um novo investidor.

"Estou tentando colocar o meu dinheiro aqui por muito tempo. Se eu não consigo fazer isso legalmente e outra pessoa quiser pagar... Criamos um projeto, vivemos um sonho, mas queremos ganhar mais e o clube precisa de dinheiro. Se eles não me deixarem investir e outra pessoa puder, é o melhor para a torcida. Não é sobre mim, é sobre Botafogo", disse John Textor em entrevista ao "ge".

Recentemente, John Textor apresentou uma proposta de aporte de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 127 milhões), estruturada como aumento de capital próprio (equity). Com isso, a SAF do Botafogo receberia a verba e, em contrapartida, haveria a emissão de novas ações. A medida depende de aprovação dos acionistas, incluindo o clube associativo, que detém 10% das ações.

Na proposta, o clube associativo manteria os 10% que possui da SAF. John Textor convocou uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para a última segunda-feira (20), com o objetivo que "os acionistas decidam, com urgência, como lidar com as necessidades de capitalização do clube". O encontro, no entanto, não avançou por causa da falta de representantes da Eagle Bidco.

"A Eagle Bidco não apareceu. Eles disseram que sim porque mandaram advogados, mas não é o que queremos. Queremos voz, uma pessoa que sente à mesa e diga: "Não vamos deixar você cuidar do clube, John. Nós vamos cuidar do clube". Não tivemos quórum na primeira reunião, terá outra no dia 27. Eu não me importo qual resultado será. Se eu estou dentro ou fora, desde que alguém esteja pagando as contas deste lindo clube. Os torcedores merecem", afirmou.

No dia 24 de fevereiro, a Eagle oficializou que John Textor deixou sua posição na diretoria do grupo. De acordo com a Ares, que está no controle do grupo, o empresário demonstrou "má gestão consistente" e "falta de conformidade regulatória". Com isso, a credora da holding buscou estabilizar a gestão e corrigir falhas de conformidade que geraram incertezas e problemas como o transfer ban da Fifa.