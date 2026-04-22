Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do Brasil - Vitor Silva / Botafogo

Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do BrasilVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2026 11:14

sete jogos de invencibilidade, sendo três vitórias seguidas e dois empates com Franclim Carvalho. E para Vitinho, a chegada do novo técnico tem papel fundamental, principalmente em comparação com o trabalho do antecessor Martín Anselmi.

O Botafogo vive o seu melhor momento na temporada após o 1 a 0 sobre a Chapecoense , com, sendo três vitórias seguidas e dois empates com Franclim Carvalho. E para Vitinho, a chegada do novo técnico tem papel fundamental, principalmente em

O lateral, inclusive, vê semelhanças no trabalho atual com o da comissão técnica de Artur Jorge em 2024, quando Franclim era auxiliar. Por outro lado, criticou de certa maneira a postura de Anselmi em relação ao elenco.



"O Franclim é um cara que cobra muito. Não quero falar sobre 2024, mas a cobrança que ele trouxe é a mesma. Podemos ver dentro de campo como nós estamos mais felizes e mais confiantes, a gente consegue trabalhar mais as jogadas e ter mais paciência. Acho que era isso o que faltava: um treinador que passa confiança pra gente", comparou o lateral, um dos 11 remanescentes da temporada histórica em 2024, com os títulos de Libertadores Brasileirão.

Vitinho ainda vê o Botafogo em uma nova fase após um início de 2026 complicado, com crise financeira e maus resultados.

"Eu fico feliz pelo começo dele aqui no Botafogo. Ele está passando muita confiança. Acho que isso é o mais importante, e os resultados estão vindo, precisávamos disso. Quando ele chegou, nós estávamos em um momento mais ou menos, mas a página virou", completou.