Vitinho em ação pelo Botafogo contra a Chapecoense, pela Copa do BrasilVitor Silva / Botafogo
Vitinho critica Anselmi ao apontar mudança no Botafogo com Franclim
Lateral vê semelhança no trabalho do atual técnico com o da comissão de 2024
Medina cresce com novo técnico e ganha espaço no Botafogo
Volante supera início irregular e passa a ter sequência com Franclim Carvalho
Casagrande critica John Textor: 'Transformou sonho do Botafogo em pesadelo'
SAF do Alvinegro entrou com pedido de recuperação judicial
Primeira vitória de Franclim em casa sela melhor sequência do Botafogo no ano
Glorioso vive série de vitórias e não perde há sete jogos
Justiça determina que Lyon pague R$ 122 milhões ao Botafogo em três dias
Sentença também prevê prazo de até 15 dias úteis para que os europeus recorram da decisão
SAF do Botafogo entra com pedido de recuperação judicial e busca renegociar dívidas
Movimento é visto como estratégico para reorganização financeira
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