Dono da SAF do Botafogo, John Textor - Vitor Silva / Botafogo

Dono da SAF do Botafogo, John Textor Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2026 18:02

Rio - O ex-atacante Walter Casagrande criticou John Textor, representante da SAF do Botafogo, por conta dos problemas financeiros que o futebol do clube carioca vem vivendo na temporada. O ex-comantarista da Rede Globo culpou o norte-americano pela situação atual.

"Textor fez o Botafogo ter um ano de 2024 dos sonhos para depois levá-lo ao maior de seus pesadelos em sua história. Então, me incomoda ver um clube dessa grandeza sendo destruído por uma SAF de um cara oportunista", disse em sua coluna no portal "UOL".

John Textor administra o futebol do Botafogo desde a metade de 2022. Em 2024, o Alvinegro viveu seu maior ano da história, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro.

Porém, tudo começou a desmoronar no ano passado e em 2026 a situação piorou. Nesta quarta-feira (dia 22), a SAF do Botafogo entrou com pedido de recuperação judicial.