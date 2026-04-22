John Textor está à frente da SAF do Botafogo - Clement Mahoudeau / AFP

John Textor está à frente da SAF do BotafogoClement Mahoudeau / AFP

Publicado 22/04/2026 14:53

Rio — O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) determinou que o Lyon, da França, pague 21 milhões de euros (cerca de R$ 122,3 milhões) ao Botafogo em três dias. A sentença, assinada pelo juiz Leonardo de Castro Gomes, corresponde a três transferências do Alvinegro ao clube europeu em março de 2025, no sistema de caixa único, que não está mais em vigor.



O texto, que corre na 17ª Vara Civel da Comarca da Capital, também prevê o prazo de até 15 dias úteis para que os franceses recorram da decisão, mas exige que eles comprovem o pagamento de 30% do valor total, com a possibilidade de parcelamento do valor restante em seis meses. As informações são do "ge".

A SAF do Botafogo havia entrado com duas ações no TJRJ no início de abril cobrando quantias do Lyon, que faz parte da Eagle Football, rede do empresário John Textor em que o Glorioso está inserido. O valor total é de aproximadamente R$ 745 milhões.

Textor deixou o comando do Lyon em junho de 2025. Recentemente, ele acusou a presidente do clube, Michelle Kang, e a credora Ares de serem os responsáveis pelo transfer ban imposto ao Botafogo no fim do ano passado.