Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

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Rio - De olho em reforços, o Palmeiras tem negociações avançadas para selar a contratação de Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo. A ideia é fechar acordo para o meio do ano. As informações são do jornalista Cesar Luis Merlo, do 'Uol'.
O argentino tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2026. Ele esteve perto de renovar, mas pediu garantias financeiras e a manutenção de alguns dirigentes, o que esfriou as tratativas.
Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo alvinegro. Em 2024, foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. 
Nesta temporada, soma dois gols e três assistências em 19 jogos pelo Botafogo, 18 como titular.
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Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo do Botafogo
Treino do Botafogo, CT do Corinthans, 18 de Marco de 2026, Sao Paulo SP, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.
Alexander Barboza durante treino pelo Botafogo