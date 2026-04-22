Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2026 13:01

Rio - De olho em reforços, o Palmeiras tem negociações avançadas para selar a contratação de Alexander Barboza, zagueiro do Botafogo . A ideia é fechar acordo para o meio do ano. As informações são do jornalista Cesar Luis Merlo, do 'Uol'.

O argentino tem vínculo com o Glorioso até dezembro de 2026. Ele esteve perto de renovar, mas pediu garantias financeiras e a manutenção de alguns dirigentes, o que esfriou as tratativas.

Alexander Barboza é um dos pilares do setor defensivo alvinegro. Em 2024, foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores.

Nesta temporada, soma dois gols e três assistências em 19 jogos pelo Botafogo , 18 como titular.