John Textor, dono da SAF do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

John Textor, dono da SAF do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2026 14:15

Rio - A SAF do Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira. Com isso, haverá um congelamento nas conversas sobre dívidas, que não podem mais ser executadas pelos credores, além de possíveis penhora — o que protegerá os ativos e receitas.

Como parte do pedido, a SAF do Botafogo também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, a Eagle Bidco, que está sob intervenção judicial da administradora Cork Gully. Em nota, a direção comandada por John Textor alegou que a medida tem como prioridade a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço.

Apesar do pedido de recuperação judicial, transfer ban impostos anteriormente à medida não podem ser renegociados e devem ser pagos normalmente. Recentemente, o Botafogo foi punido pelas dívidas com o Atlanta United, dos Estados Unidos, e Ludogorets, da Bulgária. Além disso, ainda há a inadimplência no acordo firmado com a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

Veja a nota oficial da SAF do Botafogo:

"A SAF Botafogo protocolou, nesta quarta-feira (22), junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), o pedido de Recuperação Judicial, como movimento estratégico de reorganização financeira e correção de rota para a continuidade e fortalecimento do projeto esportivo iniciado em 2022. Como parte do pedido, a SAF também solicitou a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário que, por diversos meses, tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol.



A medida tem como prioridade absoluta a proteção das atividades do clube e o cumprimento dos compromissos com seus atletas, funcionários e prestadores de serviço, que seguirão recebendo atenção especial ao longo de todo o processo.



A Recuperação Judicial é um instrumento legal de reestruturação empresarial, também previsto na Lei da SAF, que permite a criação de um ambiente de estabilidade, viabilizando a renegociação estruturada com credores, a reorganização do fluxo financeiro e o aprimoramento da disciplina administrativa, sempre com foco na preservação da operação.



Nos últimos quatro anos, a SAF promoveu avanços relevantes dentro e fora de campo, com conquistas históricas como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024, além de importantes investimentos em infraestrutura, incluindo o CT e o Estádio Nilton Santos. Ao mesmo tempo, o atual cenário também reflete a frustração de entradas financeiras relevantes e a descontinuidade de determinados suportes previstos no modelo originalmente estruturado, o que impactou diretamente o fluxo de caixa da companhia e exigiu a adoção de medidas de reorganização.



Esse contexto impõe uma leitura objetiva dos desafios enfrentados, bem como a necessidade de ajustes estruturais que passam a ser conduzidos de forma organizada neste momento.



A SAF Botafogo segue em plena atividade, participando normalmente de todas as competições esportivas, sem qualquer impacto em seu calendário ou em suas operações esportivas.



Nos termos da legislação, será elaborado e apresentado um Plano de Recuperação aos credores, consolidando as medidas necessárias para o reequilíbrio financeiro da companhia.



A Administração reafirma seu compromisso com o elenco, a comissão técnica, os colaboradores e todos os profissionais que fazem parte do dia a dia do clube, bem como com a torcida do Botafogo, que é parte essencial da sua história e da sua força.



O momento exige união e foco. A SAF seguirá trabalhando para garantir a continuidade das atividades, a manutenção de um ambiente competitivo e o cumprimento responsável de seus compromissos. Com confiança na superação deste ciclo, o Botafogo seguirá em frente, com a mesma ambição e determinação que marcaram sua trajetória recente.



SAF Botafogo"